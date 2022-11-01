‘Kale projesinde vatandaş mağdur edilmemeli’

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Ahmet Özdel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kale bölgesinden yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinde vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında gündem dışı söz alan Ahmet Özdel, TOKİ tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında Gedaş isimli bir şirket tarafından uzlaşma işlemlerinin yürütüldüğünü hatırlatarak, “Vatandaşlar uzlaşma görüşmelerinde mağdur edildiklerini belirtiyorlar. Vatandaşların kamu otoritesi ile mağdur edilmemesi gerekir. Halkımızın malının kamulaştırma adında yok pahasına satın alındığı söyleniyor. Belediye Kale kentsel dönüşümünde özellikle düşük miktarda arsası olan vatandaşların malını ucuza almak istemektedir. 2022 yılında arsa ve konut fiyatlarında artış yaşandığı için burada vatandaşlara verilen miktarlar düşük kalmaktadır. Vatandaşlarımız hakkına sahip çıkmalı. Belediyede vatandaşı mağdur etmemelidir” dedi.

‘EN UFAK BİR MAĞDURİYETE BİZİMDE RIZAMIZ YOKTUR’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Gedaş şirketinin Belediye’nin anlaştığı bir şirket olmadığını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait bir şirket olduğunu ifade ederek, “Burada muhatap Gedaş marifeti ile Bakanlığın kendisidir. Vatandaşlarla görüşmeleri de Gedaş yapmaktadır. Yani Bakanlık yapmaktadır. Yine oradaki rakamları da Bakanlık belirlemiştir. Kale etrafında olan şey, hayal bile edilemeyecek bir şeydir. Orada ki insanların hayal edemeyeceği kadar güzel bir projedir. Ben bu anlamda TOKİ’ye de teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde rant düşünmeden sırf orada ki insanların ve şehrin merkezindeki o gettoların daha güzel bir noktaya taşınması için büyük fedakarlık yaptığı çok önemli bir projedir. En ufak bir mağduriyete bizimde rızamız yoktur. Kendisine herhangi bir haksızlık yapıldığını düşünenler bizzat bana yada başkan yardımcımıza gelebilirler. Bizim varoluş gayemiz hakkında teslim edilmesidir. Kale projesi muazzam bir projedir. Büyük bir teveccüh var” diyerek sözlerini tamamladı.

‘VATANDAŞIN MAĞDUR OLMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ’

CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ise yaptığı konuşmada Kale Kentsel Dönüşüm Projesi’ni önemsediklerini ve şehre çok yakışacağına inandıklarını belirterek, “Ama bir kenti güzelleştirirken orada yaşayan yurttaşların maliklerin, mal sahiplerinin asgari mağduriyetini sağlamakta zorundayız. Devlet fedakarlık yapmaz. Devletin görevidir. Orada fedakarlık yapan vatandaştır. Vatandaş yüzyıllardır oturduğu yerin devlet tarafından dönüşüm yapılması için fedakarlıkta bulunmaktadır. Mağduriyete Başkanım siz ve meclisimiz el atacaktır. Gerekirse Bakanlıkla görüşülerek vatandaşın mağdur olmasının önüne geçilmelidir” ifadelerini kullandı.