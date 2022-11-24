Kalehisar Örenyeri’nde inceleme

Vali Mustafa Çiftçi, Kalehisar Örenyeri’nde incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, Alaca’ya bağlı Mahmudiye Köyü sınırları içerisinde yer alan Kalehisar Örenyeri’ne giderek arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, incelemeleri sırasında bölge yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiftçi’ye incelemelerinde MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da eşlik etti. (Haber Merkezi)