Kale’nin ihalesi Ocak’ta yapılacak

Çorum Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, tarihi Çorum Kalesi restorasyon ihalesinin Ocak ayında yapılacağının müjdesini verdi.  

Kale’nin ihalesi Ocak’ta yapılacak

Çorum Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, tarihi Çorum Kalesi restorasyon ihalesinin Ocak ayında yapılacağının müjdesini verdi.  

Çorum Kalesi’nin restorasyonuyla ilgili somut adımların atıldığını belirten Başkan Aşgın, “Kalenin içerisinde yıkılabilecek binaları yıktık. Proje aşamalarının hepsini tamamladık. Kale restorasyonu yapım ihalesini Ocak ayında yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a buradan teşekkür ediyorum. Kale restorasyonu ben heyecanla kendisi anlattım. Bize 5 milyon TL hibe desteği verdi.  İhaleye Ocak ayı itibariyle güncel rakamlarla çıkmak istiyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kale etrafındaki Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili son durumu da paylaşan Başkan Aşgın, “TOKİ ile yapacağımız kentsel dönüşüm çalışması kapsamında Kale’nin etrafındaki yapıların hak sahipleriyle yüzde 45 oranında anlaşmalar tamamlandı.  Hak sahipleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Kale’nin kendisini ve etrafını bu proje ile ihya edeceğiz”şeklinde belirtti.  (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 10:49
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YORUMLAR
Cemil pamuk
Cemil pamuk - 2 gün Önce

Sayın bakanım bu ulucami aşyası ve yeni belediye arkası ne olacak buruyada bir el atsanız kimse bir şey demiyor selamlar

yakup sayat
yakup sayat - 1 gün Önce

KALE etrafında mağduriyetler var muhatab yok.bu iş mahkemeye taşınır başkanım .bu dünyada olmasa ilahi mahkemede hesaplaşırız.projeye katılmak istemiyoruz arsa bedeli komik rakamlar . şehir merkezinde bana metrekaremiz kadar arsa verin imzamı atayım

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