Kale’nin ihalesi Ocak’ta yapılacak

Çorum Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, tarihi Çorum Kalesi restorasyon ihalesinin Ocak ayında yapılacağının müjdesini verdi.

Çorum Kalesi’nin restorasyonuyla ilgili somut adımların atıldığını belirten Başkan Aşgın, “Kalenin içerisinde yıkılabilecek binaları yıktık. Proje aşamalarının hepsini tamamladık. Kale restorasyonu yapım ihalesini Ocak ayında yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a buradan teşekkür ediyorum. Kale restorasyonu ben heyecanla kendisi anlattım. Bize 5 milyon TL hibe desteği verdi. İhaleye Ocak ayı itibariyle güncel rakamlarla çıkmak istiyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kale etrafındaki Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili son durumu da paylaşan Başkan Aşgın, “TOKİ ile yapacağımız kentsel dönüşüm çalışması kapsamında Kale’nin etrafındaki yapıların hak sahipleriyle yüzde 45 oranında anlaşmalar tamamlandı. Hak sahipleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Kale’nin kendisini ve etrafını bu proje ile ihya edeceğiz”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 10:49