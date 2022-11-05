Kapadokya Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, 12 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin farklı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacağı belirtildi.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerektiği ifade edildi. İlanda başvuruların şahsen veya posta yoluyla yapılacağı ve bir kişinin birden fazla kadroya başvuramayacağı da belirtildi.

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Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022, 14:41