Karabacak, resepsiyona katıldı

Karabacak Mağazaları Genel Müdürü Berkan Karabacak, Ankara’da Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin resepsiyonuna katıldı.

Berkan Karabacak, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin ile de görüşme imkanı buldu.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından Ankara’da derneğin kuruluşunun beşinci yıldönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Türkiye-Çin Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çinli firma temsilcileriyle ile bürokratlar katıldı.

Çorum’u temsilen resepsiyona katılan Karabacak Mağazaları Genel Müdürü Berkan Karabacak, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir süre görüşerek istişarelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye ile Çin arasında sosyal, ekonomik, diplomatik alanda her alanda işbirliğinin memnuniyet verici seviyeye ulaştığını söyledi.

Dernek Başkanı Beşer de iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda büyük ivme kazandığına dikkat çekerek, “Türkiye ile Çin’in diplomatik ilişkilerinin başlamasının 50’nci yılında düzenlediğimiz foruma iki ülkeden 100’ün üzerinde firma katıldı”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)