Karakuş Kuruyemiş yılda bin 500 ton leblebi üretiyor

Nasıl Bir Ekonomi Dergisi Çorum’un kuruyemiş markası Karakuş Kuruyemiş’in başarı hikayesini kaleme kaldı.

Çorum leblebisi üretimiyle ilgili dergiye bilgi veren Karakuş Kuruyemiş Genel Müdürü Ömer Faruk Karakuş, "Çorum çiftçisiyle anlaşmalar yaparak, üretilen nohudu aldık. Uzun bir süreç gerektiren üretim metotlarıyla Çorum leblebisini eski günleriyle buluşturduk. Yıllık nohuttan leblebi üretim kapasitesi bin 500 ton olan fabrikamızda diğer çikolata draje ürünler için ise 500 ton" dedi.

Karakuş Kuruyemiş, Çorum leblebisini eski şaşalı günlerine ve eşsiz lezzetine kavuşturdu. Çikolatalı draje leblebilerin yılda 500 ton üretim kapasitesi olduğunu ifade eden Karakuş Kuruyemiş Genel Müdürü Ömer Faruk Karakuş, "Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğumuz 3 bin 200 metrekarelik tesiste, Çorum leblebisini eski şaşalı günlerine ve eşsiz lezzetine kavuşturduk. Yıllık nohuttan leblebi üretim kapasitesi bin 500 ton olan fabrikamızda diğer çikolata draje ürünler için ise 500 ton. Çorum leblebisini eski günlerine kavuşturmayı mesleki sorumluluk olarak kabul ettik. Çorumlu hemşerilerimiz bundan böyle dostlarına hediye götürdüğü leblebisini gururla ikram edebilecek. Artık Denizli-Tavşanlı ya da bir başka yerin leblebisinin gölgesi meşhur Çorum leblebisinin üzerinden kalkmıştır.” dedi

GELECEK KUŞAKLARA AYNI KALİTEYİ ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Zorlu şartlar altında leblebicilik sektörüne güç kazandırdıklarını belirten Karakuş, Çorum leblebisini daha üst seviyelere taşımanın sorumluluğu içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Karakuş, "Çorum leblebisi, sektörümüzün kıymetli ustaları ve esnafı sayesinde yıllar önce gurur duyulacak bir üne kavuştu. Bu mesleğin ustalarından devraldığımız bu kutlu mirası, hoyratça tüketmek ve yok etmek yerine, 1948'den beri bu mesleğin içinde olan bir firma olarak, gelecek kuşaklara aynı kaliteyi, marka değerini koruyarak ulaştırmayı, ticari bir sorumluluktan öte mesleki bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Bir şehre ait ünlü bir ürünün korunması, o sektörün esnafından öte, şehir için önemli bir kazanımdır. Bu duygudan hareketle çıktığımız yolda başarıyla ilerlemek ve leblebimizi hak ettiği marka değerine taşımak istiyoruz. Çorum sanayisine ve istihdamına katkı sunmanın yanı sıra kan kaybeden leblebicilik sektörüne güç katıp, Çorum leblebisini tartışmasız bir konuma taşımanın sorumluluğu ile yatırım adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

NOHUT ÇORUM ÇİFTÇİSİNDEN

Ömer Faruk Karakuş, "Yıllar önce bu topraklarda yetişen Çorum'un ünlü nohut çeşitleri olan gökçe ve damla cinsi nohutlardan, tamamen geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz. Çorum çiftçisiyle anlaşmalar yaparak, üretilen nohudu aldık. Tarladan gelen nohut, dijital sensorlu eleme cihazlarında renk ve kalite ayrımına tabi tutuluyor. Leblebiler dev firmalarda işlemlerden geçerek kıl çuval ve kasalarda uzun süre bekletiliyor. Kalibre eleklerinden geçirilen leblebiler bakır tavalı geleneksel ocaklarda işleniyor. Leblebimizin hiçbir aşamasında başka bir ilin işçiliği yoktur. Tarladan geldiği gibi fabrikamıza giren Çorum nohudu, zahmet ve sabır gerektiren işlemlerin ardından hakiki Çorum leblebisi olarak tezgahlarımıza gelip, değerli müşterilerimizin tüketimine sunulmaktadır.” şeklinde konuştu