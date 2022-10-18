Karapıçak, Boğacık Köyü’nde gençlerle buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, merkeze bağlı Boğacık Köyü’nde gençlerden gelen davete icabet ederek, çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Karapıçak, fırsat buldukça ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte köyde yaşayan gençlerin sorunlarını dinleyen Başkan Karapıçak, sorunların çözümüyle ilgili girişimlerde bulunacağının sözünü verdi.

Köylerin iyi bir hale gelmesini ve insanların köylerden şehre değil, şehirlerden köylere göç etmesini çok istediklerini vurgulayan Başkan Karapıçak, “MHP Çorum İl Teşkilatı olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de merkeze bağlı Boğacık Köyü’müzde geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizle buluştuk. Hamdolsun gittiğimiz her yerde büyük ilgi ve teveccühle karşılanıyoruz. Çorum merkez mahallelerinde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde sürekli sahadayız. Tüm teşkilat mensupları olarak 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyoruz. Her yere gitmeye çalışarak, vatandaşlarımızla temasımızı en üst seviyeye ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Asıl olanın gönüllere girmek olduğunun bilincinde hareket ederek bu minvalde saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Gençlerin davetine ve ısrarına dayanamayarak onlarla, futbol maçı yapan Karapıçak, “Bizleri çocukluk yıllarımıza götüren, Boğacık Köyümüzdeki yüreği tertemiz kardeşlerimin samimiyetle yapmış oldukları teklife hayır diyemezdik, her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle her zeminde biriz beraberiz” diye konuştu.

Maçtan sonra gençler ve köy halkı ile sohbet eden Karapıçak, konuşmasında parti çalışmaları ile ilgili çeşitli mesajlar vererek, “Partimizi 2023 seçimlerinde başarıya taşıyacak olgunluk içerisinde davranmaya çalışıyoruz. Dün olduğu gibi yarın da el ele omuz omuza çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tek vücut halinde hareket ederek birlik ve beraberlik içinde partimizin belirlediği hedeflerimize ulaşacağımıza inancım sonsuzdur” şeklinde konuştu.

MHP teşkilatlarının takım ruhu içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Karapıçak, bu ruhun başarıya giden yolun temel taşlarını oluşturduğunu kaydetti.

Kendileri ile çalışmak isteyen herkese kapılarını açık olduğunu belirten Karapıçak, “Siyaset yapmak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen, vatanı, milleti, davası için çalışmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır” diye konuştu. (Haber Merkezi)