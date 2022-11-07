Karapıçak: ‘Türkiye’nin bekası yolunda üstlendiğimiz sorumluluk çok büyük’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum’da “Adım Adım 2023 Köyüm Benim” toplantıları düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı 81 İlde organize edilen “Adım Adım 2023 Köyüm Benim” sohbet toplantıları çerçevesinde Çorum’da köy ziyaretleri yapıldı.

MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın, MYK Üyesi Hüseyin Edis ve MYK üyesi Kürşat Azkur, MHP Çorum İl ve İlçe Başkanlıkları tarafından belirlenen; Üyük, Yekbas, Kavşut, Gökçeağaç, Akseki, Kayaağzı, Derinöz, Ovasaray, Narlı, Dikenli, Hacıhamza, Girinoğlan, Gazipaşa, Karahacip, Kışlacık ve Abdalata Köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler.

Belirlenen köylere çevre köylerin de davetli olarak katılım sağladığı toplantıların 300’ü aşkın köy muhtarı ve köy halkının katılımıyla yapıldığını belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ‘Köyüm Benim’ temalı sohbet toplantıları sırasında, aziz vatanın her sathını köy köy dolaşarak en ücra köşelerdeki vatandaşlarla kucaklaştıklarını ifade etti.

MHP ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin bekası yolunda üstlendikleri sorumluluğun çok büyük olduğunu ifade eden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Cumhur İttifakı’nı vücuda getiren milli mutabakatın sürdürülmesi, mevcut bölgesel ve küresel konjektörde hayati önem taşımaktadır” dedi.

Halk ile sohbet havasında geçen toplantılarda köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını kaydeden Karapıçak, sohbet toplantıları sırasında kadirşinas ve vefakâr vatandaşların, MHP kadrolarını sımsıcak duygularla karşılayıp sevgiyle bağrına bastıklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sözünün sahibi bir parti olduğunu dile getiren Karapıçak, 2023 seçimlerinin sıradan bir seçim olarak görülmemesi gerektiği çağrısını yaptı. 2023 yılında daha güçlü bir Cumhurbaşkanı, Çorum ve Türkiye için daha güçlü bir MHP vurgusu yapan Karapıçak, “Toplantıları gerçekleştirmek amacıyla Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilen kıymetli MYK üyelerimiz Türkiye’nin dünü, bugünü ve yarınlarını anlattılar. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomi konularına dair anlatım ve bilgilendirmelerde bulunarak Milliyetçi Hareketin görüş ve düşüncelerini Liderimiz Devlet Bahçeli’nin gösterdiği istikamet ve öngörüleri ışığında vatandaşlarımıza aktardılar. Toplantılarımız iki gün içerisinde İl ve Merkez İlçe Yöneticilerimizin riyasetinde oluşturulan iki heyetin ziyaretleri ile gerçekleştirildi. Yapılan tüm toplantılarımızda halkımızın samimiyeti, Milliyetçi Harekete olan teveccühü ve her fırsatta Sayın Genel Başkanımıza duyulan güven ve edilen duaları bizleri ziyadesiyle gururlandırdı, mutlu etti. Halkımızla bütünleşmek adına gerçekleştirilen bu toplantıların talimatını veren başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey olmak üzere, genel merkezimizin kıymetli yöneticilerine, burada bizlerle iki gün boyunca beraber olarak toplantıları icra eden değerli MYK üyelerimize, yoğun bir katılımla toplantılarımıza iştirak eden köy muhtarlarımızla birlikte bütün köy halkımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)