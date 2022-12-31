Karapıçak’tan, Milli Eğitim Bakanı Özer’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti.

Milli Eğitimin herkesin üzerinde hassasiyetle durduğu vazgeçilmez bir alan olduğunu belirten Karapıçak, “Bütçeden en büyük kaynağı, desteği her zaman Milli Eğitim almıştır. Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması, her türlü donanıma sahip olması için büyük hassasiyetler gösterilmiştir. Eğitim sistemimizin çok daha güçlü hale gelmesi, çocuklarımızın en iyi imkanlarla eğitimlerini sürdürmesi, herkese eğitimin eşit şartlarda ulaşması için çalışılmaktadır. Bu vesileyle Sayın Bakanımız Mahmut Özer’e çalışmalarında başarılar diliyorum. Eğitim için atılacak her adımda Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanlarındayız. Eğitim bizim geleceğimizin güvencesi ve teminatıdır” dedi.

Bakan Özer’e bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dileyen Karapıçak, Milli Eğitim Bakanı ile samimi ve içten sohbette bulunduklarını ifade ederek, nazik karşılama ve ağırlamasından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)