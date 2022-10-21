Kasap Cengiz yeni yerinde

M.BURAK YALÇIN

Cengiz Özarslan’ın sahibi olduğu Kasap Cengiz, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için Fatih Caddesi Ulukavak Mahallesi Numara 3/B adresinde yeni yerine taşındı.

Açılışa Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duanın ardından Kasap Cengiz hizmete açıldı.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM

Sektörde 15 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belirten Kasap Cengiz sahibi Cengiz Özarslan, açılışa özel indirimlerinin olduğunu ifade ederek, katılanlara teşekkür etti.

Protokol üyeleride Cengiz Özarslan’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, bol kazançlar diledi.

Çeşitli ikramların ardından açılış sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 17:21