Kasap Hamza yeni yerinde hizmette

FATİH BATTAR

İşletmeciliği Hamza Korkmaz’ın yaptığı Kasap Hamza yeni yerinde hizmete girdi.

Osmancık Caddesi numara 76/A (Fatih Kırathanesi altı) adresindeki yeni yerlerinde Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Hamza Korkmaz, güvenilir ve kaliteli etin adresi olduklarını söyledi.

Kasap Hamza olarak günlük taze kesim et ürünlerinin yanı sıra Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, kasap köftesi, dana sucuk, kıyma, dana antrikot, dana bonfile, dana biftek, dana kuşbaşı, kelebek, kanat, but, incik, tavuk pirzola, tereyağı, kaymak, köy yumurtası çeşitlerini de Çorum halkının damak tadına sunduklarını ifade eden Korkmaz, “Müşterlerimizi kaliteli, lezzetli ve sağlıklı et ve et ürünlerini güvenle tüketebilir.” dedi

Korkmaz ayrıca büyükbaş kurban besisi ve kurban kesimi paylama hizmeti de verdiklerini sözlerine ekledi.