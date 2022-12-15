Kasım’da 791 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre Türkiye genelinde Kasım ayında 117 bin 806 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,1 azalarak 117 bin 806 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin367 konut satışı ve %8,0 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve %6,7 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu.

Çorum’da ise Kasım ayında 791 konut satıldı.

Bölgemizde de Samsun’da 2009, Tokat’ta 579, Amasya’da ise 447 konut satıldı.