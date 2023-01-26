Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet

Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sur ilçesi Yiğitbaşı mahallesinde bulunan 11.880 metrekare arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede muhammen bedel 43 milyon 801 bin Türk Lirasıdır. İhale 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 912 takvim günüdür. 

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Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023, 18:02
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