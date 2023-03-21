Kavuncu aday adaylığı başvurusunu yaptı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, milletvekilli aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Sosyal medya hesabından aday adaylığı başvurusu ile ilgili paylaşımda bulunan Milletvekili Kavuncu, “Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimize hizmet yolunda, 28.Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığı başvurumuzu gerçekleştirdik. Rabbimden süreci hakkımızda hayırlara vesile kılmasını temenni ediyor, Çorumlu hemşehrilerimize, aziz milletimize selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)