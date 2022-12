Kavuncu’dan Özel Gün’de Özel Ziyaret

MURAT ÇETİN

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Erhan Ölçer’i ziyaret etti.

Özel günde çok özel bir ziyaret gerçekleştiren Kavuncu, kardeşim diye hitabettiği Erhan Ölçer’le samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın da katıldığı ziyarette, Erhan Ölçer için, “hayatındaki her türlü zorluğa rağmen, mücadelesinden hiç vazgeçmeyen kardeşim” değerlendirmesinde bulunan Kavuncu, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında şunları ifade etti, “Bu gün, "bu özel günde" kıymetli kardeşim, dostum güzel insan Erhan Ölçer'in hanelerine, değerli dostum Çorum Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan ile misafir olduk.

Her zaman, ihlas ve samimiyetine şahitlik ettiğimiz, hiçbir zaman, hak ve hakikatten ayrılmayan, hayatındaki her türlü zorluğa rağmen, mücadelesinden hiç vazgeçmeyen kardeşime ve kıymetli eşi hanımefendiye, Rabbimden sağlıklı, hayırlı huzurlu, bereketli bir ömür niyaz ediyorum.Rabbim yâr ve yardımcıları olsun inşaallah.”

ENANİYETTEN UZAK GÜZİL BİR İNSAN

Erhan Ölçer de ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ettiği paylaşımında, Erol Kavuncu’dan “Enaniyetten uzak güzel bir insan misafirimdi” ifadesiyle, şunları dile getirdi; “Bugün mütevazi, samimi, enaniyetten uzak güzel bir insan misafirimdi… Kıymetli Çorum milletvekilim değerli abim Erol Kavuncu hanemi şereflendirdi.. Hoş sefa geldin şeref verdin abi.”