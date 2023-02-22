Kaybolan köpeğini her yerde arıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Kadir Çamoğlu isimli vatandaş, kaybolan köpeğini arıyor.

Pazar günü gezmek için çıkardığı Papi isimli köpeğini Kubbeli Caddesi Sancaktar Camii civarında kaybolduğunu belirten Kadir Çamoğlu, 4 gündür köpeğine ulaşamadığını söyledi.

4 yaşındaki Pekinez cinsi köpeğinin çipli olmasına rağmen bulamadığını dile getiren Çamoğlu; “Pazar günü köpeğimle gezmeye çıktık. Sancaktar Camii civarında elimizden kaçtı. Bir süre aradık ama bulamadık. Yaklaşık 4 gün geçti ama çipi olmasına rağmen bulamıyoruz. Ona çok alışmıştık. Çocuğum gibi olmuştu. Lütfen gören yada yerini bilenlerin 0 538 573 48 74 numaralı telefona bilgi vermelerini rica ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, 18:08