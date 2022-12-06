‘Kentsel dönüşüm Gülabibey ve Mimar Sinan’la sınırlı kalmamalı’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Erkan Özbal, kentsel dönüşümün Gülabibey ve Mimar Sinan Mahalleri ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Belediye Meclisi’nin yılın son toplantısında gündem dışı konuşma yapan Erkan Özbal, Çorum Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm temalı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu toplantıya grubumuz adına bende katıldım. Çok fazla detaya girmeden, 5 katlı binalar 8 kata, 2 katlı binalar 5 kata Revizyon İmar Planı yapılarak çıkartılacağı hak sahiplerine anlatıldı. Belediye Meclisine geldiğinde de akla mantığa ters bir durum olmadığı sürece Belediye Meclisi'nden de oy birliği ile geçerek uygulamaya konulacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak dileğimiz o dur ki! Bu dönüşümün sadece Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallerimiz ile sınırlı kalmaması ve ihtiyaç duyulan her mahallede uygulanmasıdır. Yani Ulukavak'ta, Bahçelievler'de, Yavruturna'da, Yeniyol'da, Çepni'de, Çöplü'de nerede ihtiyaç var ise yasal zemine oturtularak dönüşüm yapılmasının en büyük destekçisi CHP gurubu olacaktır”dedi.