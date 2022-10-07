Kılıçdaroğlu’ndan Baran’a ‘hayırlı olsun’ telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran’ı telefonla arayarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu’ndan Baran’a ‘hayırlı olsun’ telefonu

MUSTAFA BURAK YALÇIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran’ı telefonla arayarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çorum SMMMO’dan yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 Ekim Perşembe günü saat 16.30’da Yönetim Kurulu Başkanımız Ceyhan Baran’ı bizzat telefonda arayarak Oda Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve görevinde başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.

Ceyhan Baran da kendisini telefonla arayan Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

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