AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İsveç’te yaşanan alçak saldırıya tepki gösterdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İsveç’te yaşanan alçak saldırıya dikkat çekti.

Provokasyon eyleme Kur’an’dan ayetle cevap veren Kavuncu, “Kininizde boğulun, öfkenizden geberin." dedi.

Küresel şer odaklarının, 2023 seçim tarihi yaklaştıkça Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’a ve İslami değerlere karşı topyekûn saldırıya geçtiğini ifade eden Milletvekili Kavuncu’nun konuşması şöyle:

“Önce; aziz milletimizin, ümmet coğrafyamızın asırlık beklentileri ile tarihi hayallerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldılar. Sonrasında da, bin yıllara sari korku ve nefretleri depreşerek, kutsal değerlerimize saldırmaya başladılar. Ümmetin, gönül coğrafyamızın umudu son kale Türkiye’nin yeniden tarihin öznesi olmaya başladığı bu dönemde, küresel güçler ve onların piyonları öfkelerini kusarak, Müslümanların sinir uçları ile oynamayı, bir buçuk milyarlık bir kitleye yönelik provokasyon yapmayı bir strateji haline getirmeye çalışıyorlar.

Koçbaşı olarak terör hamisi İsveç’i kullanan emperyal odaklar, Kur’an-ı Kerim yakmak gibi iğrenç ve süfli bir eylemi gerçekleştirmekten çekinmemişlerdir. Oysa kutsal kitabımız Kur’an sadece sayfalarda değil sadırlarda/göğüslerde muhafaza edilmekte ve hayatın her alanında bir ahlak ve yaşam tarzı olarak canlılığını, varlığını sürdürmektedir.

Rabbimizin koruması altındaki Kuran-ı Kerim, bir Haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmeyecek, asla değerinden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Özellikle Haçlı Seferlerinden bu tarafa, bütün gücünü ve refahını mazlum coğrafyaların kan ve gözyaşları üzerine kurmuş olan kan emici sömürgeci Avrupa'da, İslam ile Türk kavramlarının eş tutulduğunu, Türk dedikleri zaman İslam ve Müslümanları kastettiklerini çok iyi biliyoruz.

Bu hain, menfur saldırının özellikle İsveç Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilerek, bu durumun bizim açımızdan hem dini hem milli bir mesele haline dönüştürülmek istendiğinin de farkındayız.

Ancak şunu herkes ve bütün dünya çok iyi bilsin ki, İla’yı Kelimetullah uğruna, yüzyıllarca, yüce dinimiz İslam’ın bayraktarlığını yapmış, yedi düvele karşı nice zaferler kazanmış ecdadın torunları, içerden ya da dışardan, açık ya da gizli, bütün bu saldırıların üstesinden gelmeye muktedirdir.

Zira her anlamda dışa bağımlı, güçsüz; küresel güçlerin güdümündeki kuklalarla yönetilen Türkiye günleri artık gerilerde kalmıştır. Artık prangalarından kurtulan Türkiye, dosta güven düşmana korku salan küresel bir aktördür ve Türkiye artık, oyun kuran ve kurulan bütün oyunları, tuzakları bozan güçlü bir ülkenin adıdır. Hamdolsun.

Bununla birlikte, buradan TBMM’den, milletin kürsüsünden yeminli Türkiye düşmanlarına, siyaset suikastçisi darbecilere, ekonomi tetikçilerine, hainlere sesleniyoruz, diyoruz ki; Ne yapsanız boş, asla başaramayacaksınız. Yeni, Yeniden Büyük Güçlü Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü, yükselişini asla durduramayacaksınız.

Sömürgeci Batı hangi maskeyi takarak ne kadar gizlenmeye çalışırsa çalışsın, nihai kertede insan hakları dediği zaman, değer, kutsal dediği zaman, saygı, hoşgörü dediği zaman kastının, sadece kendi gibilerle sınırlı olduğu, ırk, soy, sop olarak da, sadece beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlüleri kastettikleri bir kez daha su yüzüne çıkmıştır. İsveç üzerinden yeniden sahnelenen bu vahşi provokasyonla, Batı’nın gerçek yüzü bir kez daha bütün çıplaklığıyla deşifre olmuştur.

Son olarak, bu İslam ve insanlık düşmanlarının, bu tür menfur eylemlerine karşı söylenecek son söz, yüce Allah’ın Kur’an’ı Kerim Âli İmran Suresi 119. Ayeti Kerimesinde buyurdukları üzere, ‘Kininizde boğulun, öfkenizden geberin’ olacaktır." (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 19:16