‘Kirli kampanyaların hepsi boşa çıkacak’

Çorum Milli İrade Platformu’ndan yapılan açıklamada TTB ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun güvenlik güçlerini hedef alan açıklamalarına tepki gösterildi.

Açıklamada, “Milletimizin hafızasına kaydedilen bu kirli kurgular tıpkı diğerleri gibi yıllar geçse de unutulmayacak ve maşeri vicdanda lanetle anılacaktır”denildi.

Çorum Milli İrade Platformu adına açıklamayı yapan Mustafa Lek, meşruiyeti milletimizin değerlerinde ve vicdanında aramak yerine emperyalist, siyonist, sömürgeci sermaye odaklarında bulmaya çalışanların, onlara hizmet etmek adına ne yapacaklarını şaşırdıklarını ve gaflet, dalâlet ve hıyanet içinde aciz bir duruma düştüklerini belirtti.

“Hain terör örgütü PKK ve türevleri için "terör örgütü" diyemeyenlerin, PKK yandaş ve destekçileri ile kol kola gezmeyi maharet sayanların, milletimiz ve devletimizin en saygın kurumlarına iftira atma yarışına girmeleri ise feraseti üstün milletimizce ibretle izlenmektedir” ifadelerini kullanan Mustafa Lek, “TTB ile başlayan iftira kampanyası başka bir boyuta taşınarak Devletimizin güvenlik güçleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hedefe konmuş, uyuşturucu ve kara para aklama iftiraları ile uluslararası kamuoyu ve sermaye piyasalarında Devletimizin itibarı çökertilmeye çalışılmaktadır. Bu hadsiz ve asılsız iftiralar ile yapılmak istenen bellidir. Bu müfterilerin Devletimizi Uluslararası Mahkemelerde yargılatma hevesi ile yaptıkları kirli kampanyaların hepsi boşa çıkacaktır. Milletimizin hafızasına kaydedilen bu kirli kurgular tıpkı diğerleri gibi yıllar geçse de unutulmayacak ve maşeri vicdanda lanetle anılacaktır”dedi.

Lek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Milli menfaatlerimizi zedeleyerek birlik ve beraberliğimize sekte vurmayı amaçlayan bu anlayışın içeride sözcülüğünü yapanların, bölgesinde ve dünyada en etkin güç haline gelen ve artık oyun kurucu bir unsur olan devletimize ve 100. yılını kutlamaya hazırlanan Cumhuriyetimize yönelik bu hadsiz iftira girişim ve kurgularını şiddetle lanetlediğimizi beyan ederiz”. (Haber Merkezi)