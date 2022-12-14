Kırsal Kalkınma Yatırımları için hibe başvuruları başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Erdem Kolabaş yaptığı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımları Tarıma Dayalı Alt Yapı Yatırımlarının Desteklemesi 2022-2023 Alt Yapı ve Ekonomik Yatırımları destekleme başvurularının başladığını duyurdu.

Ekonomik yatırımlar kapsamında %50 hibe ödemeli, tarımsal ürünlerin işlenmesi depolanması ve paketlenmesi, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yapılan yatırımlar, su ürünlerine yönelik yatırımlar, hayvansal orjinli gübrelerin işlenmesi ve depolanması konuları ve bunların alt başlıklarına ilişkin desteklemelerle ilgili proje başvurularının alımının yapılacağını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Erdem Kolabaş, “Alt yapı yatırımları desteklemeleri (makine ekipman) kapsamında tarımsal üretimi destekleyen 64 farklı makine için %50’si hibeli destek ödemesi yapılacaktır. Ekonomik yatırımlara ait başvurular 09.12.2022 -10.02.2022 tarihleri arasında, alt yapı yatırımları ise 09.12.2022-20.01.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Detaylı bilgi İl Müdürlüğümüzün (https://corum.tarimorman.gov.tr/) internet adresinde duyurular bölümünden ve İl Müdürlüğümüz yatırımcı ofisimizden edinilebilecektir. Kurumumuzca çiftçilerimize ve yatırımcılara her türlü teknik destek verilecektir”dedi.

(Haber Merkezi)