Kızı ve torunları ile birlikte göçük altında can verdi

Çorum’un Mecitözü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Hüseyin Demirci, kızı ve torunlarıyla birlikte göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.
Cenazelerin Çorum’a getirilerek, Doğla köyünde topağa verilmesi bekleniyor.
Çorum’un Mecitözü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Hüseyin Demirci, kızı ve torunlarıyla birlikte göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.
Çorum’un Mecitözü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Hüseyin Demirci, kızı ve torunlarıyla birlikte göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.
Cenazelerin Çorum’a getirilerek, Doğla köyünde topağa verilmesi bekleniyor.