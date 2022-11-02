Kızılay, mobil ikram aracı için harekete geçti

Kızılay Çorum Şubesi, genel merkez tarafından gönderilen minibüsün mobil ikram aracına çevrilmesi için çalışmalara başladı.

Kızılay İl Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Bilgin ve Zeki Akbatu ile İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, işadamı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ederek minibüsün mobil ikram aracına dönüştürülmesi için destek istedi.

Kızılay İl Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Kızılay Genel Merkezi tarafından tahsisi yapılan minibüsün mobil ikram aracına dönüştürülmesi için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, Kızılay ekibi olarak olağanüstü hallerde 1200 kişiye kadar yemek hizmeti sunacak aracın Çorum’un ortak bir değeri olduğunu ve bu aracın yaşanması mümkün olan felaketlerde olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek vatandaşların beslenme ihtiyaçlarına çözüm olacağını söyledi.

Olası deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde mobil ikram aracıyla hizmet vereceklerinin altını çizen Kılıç, “Her zaman güzel günlerde kullanmayı istiyoruz. Fakat doğal felaketler de yaşamın bir gerçeği” dedi.

Kızılay yönetimi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ederek mobil ikram aracının dizayn edilmesi için destek istedi.

Ahmet Ahlatcı ise mobil mutfak aracı maliyetinin %50’sini karşılayacağını belitti. Kızılay yönetimi Ahmet Ahlatcı’ya hem bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı hem de mobil ikram aracına sağladığı destek için teşekkür etti.

Kızılay İl Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, geri kalan % 50 için Çorumlu iş insanlarından ve hayırseverlerden destek beklediklerini belirterek, “Bu araç iyi günde ve kötü günde her zaman Çorum halkının hizmetinde olacak. Çorbada sizin de tuzunuz olsun” diyerek destek istedi. (Haber Merkezi)