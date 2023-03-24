Kontrolden çıkan araç orta refüje daldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan cip, orta refüje daldı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolu Ocaklı kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan O.S. yönetimindeki 28 ABZ 517 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje daldı. Aydınlatma direğini yıkarak durabilen cipte bulunan sürücü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılara olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edilirken, kazaya karışan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023, 17:10