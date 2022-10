‘Kooperatif kredilerinde üst limit 500 bin lira oldu’

Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Erdoğan Çerikci, Halk Bankası aracılığıyla kooperatif tarafından üyelerine kullandırılan faiz indirimli kredilerin üst limitinin 500 bin TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Esnaf ve sanatkarlara toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandırılacağını belirten Çerikci, “Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İşyeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltilmiştir” dedi.

Artırılan limitin Çorum esnafını memnun edecek bir rakam olduğuna vurgu yapan Çerikci, “Bu rakamı her esnafın kullanma şansı var. Can suyu gibi bir kredi limiti oldu. Çok şükür bizde bunun için gerekli yerlerde mücadelemizi yaptık. Sonunda başardık. İnandığımız dava doğrultusunda neticesini almış olduk. Kooperatif yönetimi olarak verdiğimiz sözleri tutmaya, esnafımıza can suyu olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Esnaf ve sanatkarlara verilen kredilerin, piyasadaki en uygun faizli ve en uygun ödeme koşullarına sahip krediler olduğuna dikkat çeken Çerikci, “Çorum’da ki esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyacı kadar kredi kullanmasını, üyelerin kullandıkları kredilerin taksitlerini zamanında yatırmalarını istiyoruz”ifadelerini kullandı.

Esnaf Kefalet Kooperatifi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Çerikci, esnafın avantajlı kredilerden yararlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Limit artırımı nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür eden Çerikci, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’a, TESKOMB Genel Başkanı A.Kadir Akgül’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum”dedi.

Uygulamaya konulan yeni limitlerin tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olması dileğinde bulunan Çerikci, daha kapsamlı bilgi için esnafları kooperatiflerine beklediklerini söyledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022, 18:19