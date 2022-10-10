Kooperatifin çalışmaları takdire şayan

Geçtiğimiz aylarda İskilip Kaymakamlığına atanan Yunus Emre Vural, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Vural, Kayaağzı Köyü ziyaretinde hem köylülerle tanışma imkânı buldu hem de köy kooperatifinin yaptığı çalışmaları inceledi.

Kayaağzı Köyü Muhtarı Battal Üzülmez’den köyün sorunları, S.S. Kayaağzı Aşağı ve Yukarı Örenseki Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Turan’dan da kooperatif çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Özellikle kooperatifin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade eden Kaymakam Vural, kooperatif bünyesinde yapılması planlanan projelerle ilgili kooperatif başkanı Mustafa Turan’la istişarede bulundu. Gittiği köylerde, köylülerin dertlerini de dinleyen İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip’in görev yaptığı ilçeler içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Kaymakam Vural’ın ziyaretinde MHP İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar da hazır bulundu.

Mustafa Turan: Kaymakam bey bizim için büyük şans

S.S. Kayaağzı Aşağı ve Yukarı Örenseki Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Turan, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural’ın atandığı günden beri tüm köyleri ve mahalleleri gezerek, vatandaşların dertleriyle dertlendiğini bildiklerini söyledi.

Kaymakam Vural’ın gitmedik köy bırakmadığını, kendi köyleri olan Kayaağzı Köyü’ne iki kez ziyarette bulunduğunu ve köylerinin sorunlarının çözümü ve kooperatif çalışmalarının daha da artırılarak hem köy halkına hem de İskilip ilçesine yyönelik sağlayacağı faydalar konusunda çalıştığını ifade eden Mustafa Turan, “Sayın Kaymakamımız, ilçemize atandığı günden beri hiç durmadan bizlerin derdini dinliyor, sorunlarımıza çözüm bulmaya gayret ediyor. Bizlerle bu kadar yakından ilgilenmesi, samimiyeti, sorunlarımıza getirdiği çözümler biz köy sakinlerini ve kooperatif üyelerimizi çok memnun ediyor.” diye konuştu. (Haber Merkezi)