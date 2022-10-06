Külcü, Esnaf Sofrası'na misafir oldu

M.BURAK YALÇIN

Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, Sanayi Sitesi’nde esnaf sofrasına misafir oldu. Kendisine yapılan esnaf sofrası davetine katılan Külcü, muhabbet sofrasına dönüşen öğle yemeğinde esnafla bol bol sohbet etti.

Hitit Dizel Pompa sahibi Celal Bozdağ ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve esnaflar katıldı.

Yemekte esnafla yerel gündeme dair hasbihal eden Av. Muzaffer Külcü, davetten uyduğu memnuniyetini ifade ederek, “Sofralarında ve gönüllerinde bizlere pencere açıp davet eden ve bizimle aynı sofranın bereketine ortak olan tüm dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Hane sahipleri ve sofra etrafında bulunan esnaf da davetlerine icabet edip sohbetlerine katılan Muzaffer Külcü’ye teşekkür etti.

Külcü, daha sonra Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ile birlikte yapımı devam eden Sanayi Mescidi’nin inşaatını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Külcü, tamamlandığında bölgenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inandığını belirttiği 1200 kişilik cami için, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022, 18:04