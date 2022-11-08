M.BURAK YALÇIN

Sanayi Sitesi’nde hizmet veren Site Erkek Kuaförü Osman Öz ve Sanayi Sitesi esnafından önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’ye özel davet geldi. Kurulan ikram sofrasında esnafla bir araya gelen Muzaffer Külcü, yemeğin lezzetiyle bütünleşen koyu bir sohbet eşliğinde esnaf dostlarıyla muhabbet etti.

Günün siyasetinden seçimlere kadar pek çok mesele sohbetin ana konusunu oluşturan yemek daveti için başta ev sahibi Site Erkek Kuaförü Osman Öz ve yemeğe katılan dostlarına teşekkür eden Muzaffer Külcü, “Bize gönlünü ve sofrasını açan tüm dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Osman Öz ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ve esnaflar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022, 18:03