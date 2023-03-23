Kültürler Hattuşa’da buluşacak

Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan “Kültürler Hattuşa’da Buluşuyor” başlıklı proje, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projede, gençlerin kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasının önemi hakkında farkındalık kazanmaları; kültürel mirasın tahribatının ve giderek yitirilmelerinin önlemesinde bireylerin rolüne dair bilinçlendirilmeleri hedefleniyor.

Farklı şehir ve ülkelerden katılacak yerli ve yabancı gençlerin katılacağı projede “Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayında” proje ortağı ülkeler kendi ülkelerinde kültürel mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları aktaracak ve ülkeler arasında iyi uygulamalar ile miras bilincinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Ayrıca proje kapsamında Çorum’un arkeolojik sahasına ve bu bölgelerde bulunan müzelere düzenlenecek geziler ile bölgenin Dünya Mirası niteliklerine ilişkin farkındalık oluşturulacak, ulusal ve uluslararası ölçeklerde tanınırlığı desteklenecek.

Hitit Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan projede; İspanya, İtalya, Macaristan, Estonya, Yunanistan ve Makedonya olmak üzere 6 farklı ülkeden ortaklar yer alıyor. (Haber Merkezi)