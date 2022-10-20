Kur’an öğrenmenin heyecanını yaşıyorlar

EROL TAŞKAN

Fatih Sultan Mehmet Camii’nde başlayan Yetişkin Kur’an Kursu, büyük bir mutluluk fırtınasının harman olduğu çok özel anlar yaşıyor.

Çeşitli nedenlerle bu vakte kadar Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenemeyen yetişkinler oturdukları öğrenci sıralarında büyük bir azim ve mutlulukla Kur’an eğitimi alıyor.

Akşam saatlerinde başlayan eğitim için bir gün evvelinden kendilerine öğretilenleri, tıpkı ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin heyecanıyla çalışıp gelen büyükbabalar, hiçbir şey için geç kalınmadığını, hele de Kur’an eğitimi başta olmak üzere insanın bilmediğini öğrenmek için fırsatları değerlendirmesi gerektiğine işaret ediyorlar.

Kendilerine sağlanan bu eğitim için başta Müftülük olmak üzere cami görevlilerine ve hocalarına teşekkür eden ak saçlı öğrenciler, Kur’an öğreniyor olmanın şükrüyle oturdukları sıraları heyecan ve sevinçleriyle donatıyor.