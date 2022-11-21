Kürşad Tüzmen Çorum’a geldi

M.BURAK YALÇIN

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, sunuculuğunu yaptığı kültür ve gezi programı “Kürşad Tüzmen İle Benim Şehrim’in çekimleri için Çorum’a geldi.

Kamuoyunun siyasetçi kimliğinin yanısıra sporcu kişiliğiylede tanıdığı Kürşad Tüzmen, tutkunu olduğu motosikletiyle Çorum’a gelerek Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çorum’un tarihi, kültürü üzerine sohbet edildi.

Kürşad Tüzmen, misafirperverliğinden dolayı Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın’a teşekkür ederken Çorum’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.