Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü 45 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitenin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

Ayrıca, öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerektiği ifade edildi.

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Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022, 15:18