Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

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Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022, 10:07
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