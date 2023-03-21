Kuvvetli yağış geliyor

Yurt genelinde yağışlı hava sistemi bugünden itibaren ülkeyi terk ederken, Çorum'un bu gece itibariyle yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den verilen bilgiye göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Çarşamba gece saatlerinden itibaren Kastamonu ve Çorum çevrelerinde, Perşembe günü tüm bölgede yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın; genelikle kıyı kesimlerde kuzeyli, iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bugünden itibaren, kıyılarda kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. (Haber Merkezi)