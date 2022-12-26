LÖSEV’in kutlamasında gönüllerince eğlendiler

Lösemili çocukların 24 yıldır yanında olan LÖSEV 13 yıldır çocukluk çağı kanseri mücadelecilerine ve 11 yıldır da ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına maddi ve manevi yardımlarıyla beraber sosyal destekler de ulaştırıyor.

Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar için Dalgıçlar Otel’de kutlama programı düzenlendi.

Çocuklar dans, müzik gösterileri ve sürprizlerle dolu kutlama da doyasıya eğlendiler.

Yeni yıl pastasının da yer aldığı partide çocuklar palyaço ve süper kahraman kostümlü animatörlerle keyifli anlar yaşadı. Çocukların en önemli yeni yıl dileği ise hem kendileri hem diğer kardeşleri ve tüm çocuklar için ‘sağlık’ oldu.

Lösemi ve kanseri atlatmış iyileşen LÖSEV gençleri ise Lösemili Çocuklar Köyü’nde geçtiğimiz Cumartesi bir araya geldi. Gençler düzenlenen çeşitli etkinlikler ve eğitimlerle hem eğlendi hem öğrendi. Farklı illerden yeni yıl moral eğitimleri için gelen geçler hala tedavisi devam eden kardeşleri için neler yapabileceklerini planladı. LÖSEV proje eğitimleri gerçekleştirildi. Yetişkin kanser hastaları ise Hayat Bağları Atölye Çalışmaları için Lösemili Çocuklar Köyü’nde bir araya gelerek LÖSEV eğitimleri ve drama etkinlikleri ile moral depoladı.

‘YENİ YILI UMUTLA BAKAN GÖZLERLE KARŞILIYORUZ’

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver yaptığı açıklamada kanserin genç yaşlı, zengin fakir ayırt etmeden tüm dünyada hızla arttığını vurgulayarak şunları kaydetti: “Uzun bir mücadele gerektiren lösemi ve kanser gibi zor hastalıklarda her an hissedilecek şekilde moral ve motivasyona ihtiyaç duyuluyor. İşte bu nedenlerle, yılbaşında da çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Yeni yılı coşku içinde ve geleceğe umutla bakan gözlerle karşılıyoruz. Büyük bir aile olmanın ve dayanışmanın verdiği güçle inancımızı koruyarak lösemi ve kanserle mücadeleyi sürdürüyoruz. Tüm bağışçılarımıza yıl boyunca verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor sağlıklı bir yıl diliyoruz.”(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022, 18:36