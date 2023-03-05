Lütfi Akca afet zirvesine katıldı

HURŞİT BOZKURT

Şehirlerin afetlere dirençli hale getirilmesini amaçlayan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ön toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Zirveye hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca da katıldı.

Başşta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere ülkemizin daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği ilk toplantının ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler oldu.

Zirveye katılan Türkiye Su Enstitüsü Başkanı ve DSİ eski Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, toplantıda özellikle son 20 yılda yapılan DSİ yatırımları ile toplam baraj sayısının 992 ye ulaştığını, su tesisi altyapısının çok güçlü hale geldiğini, yeni dönemde su kaynakları yönetiminin güçlendirilmesi, kuraklık, sel ve taşkın risklerine karşı daha dirençli hale gelineceğiyle ilgili yapılması gereken yeni yasal, idari ve teknik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023, 16:09