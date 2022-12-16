Lütfi Akca, Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu’na seçildi

Fransa’nın başkenti Paris’te 10 - 11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Su Konseyi (WWC) 9. Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimlerde Prof. Dr. Lütfi Akca yönetim kuruluna seçildi.

Su alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Dünya Su Konseyi (WWC) 1996 yılında teşkilatlandı. Önemi her geçen gün artan su kaynakları ile ilgili farkındalığın geliştirilmesi, küresel su kaynaklarının yeryüzünde yaşayan tüm canlıların yararına olabilecek biçimde etkin korunması, geliştirilmesi, planlanması, yönetilmesi ve sürdürülebilir yönetiminin temini maksadıyla kurulan WWC’nin merkezi Fransa'nın Marsilya şehrinde bulunuyor.

Dünya Su Konseyi 9. Genel Kurul Toplantısı, 10 - 11 Aralık 2022 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısında, Dünya Su Konseyi'nin gelecek dönem çalışma programı ve bu döneme ilişkin genel politika ve stratejileri görüşüldü. Denetçi raporu, yıllık mali tablolar, Dünya Su Konseyi hesapları ile gelecek döneme ilişkin gelir ve gider tahminleri onaylandı. 2022 - 2025 dönemi için 5 koleji temsil eden Yönetim Kurulu Seçimi gerçekleştirildi.

Yapılan seçimler neticesinde, Türkiye’yi temsilen Prof. Dr. Lütfi Akca, DOLSAR Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aker ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Erdal Eren, Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu’na seçildi.

Türkiye’nin WWC’de temsil edilmesi, Dünya ile entegrasyon ve uluslararası kuruluşlarla etkin çalışma, su konusunda oluşturulan politika ve prensiplere ilk aşamada katkı yapma imkanını güçlendirdi.

Uluslararası kuruluşlar yoluyla ortaya konan prensiplerin (AB Su Çerçeve Direktifi vb.) oluşturulması esnasında müdahil olma imkanını geliştiren Türkiye, su ile ilgili endüstrilerin ve yatırımların gerçekleşmesinde ülkemiz yatırımcılarının ve iş adamlarının dünya pastasından yeterli payı almasını sağlamak yolunda önemli bir adım daha attı.

Dünya Su Konseyi gibi önemli uluslararası organizasyonlara aktif ve çoğunluklu katılım Türkiye’nin menfaatleri açısından önemli bulunuyor. Bu sebeple Dünya Su Konseyi’nde Türkiye’den üyelerin varlığı ve etkinliklerinin artırılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalar yürütülüyor. (Haber Merkezi)