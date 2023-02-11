Maaşını depremzedelere bağışladı

MURAT KARASU

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bugün hesabına yatan maaşını depremzede ailelere bağışladığını açıkladı.

‘ŞUANDAN İTİBAREN NAKDİ YARDIMLAR DAHA ÖNEMLİ’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şuandan itibaren nakdi yardımların daha önemli olduğunu vurgulayan, “Gün birlik günü, yardımlaşma dayanışma günü. Bugün hesabıma yatan bir aylık maaşımı depremzede ailelerimize bağışlıyorum. Tüm siyasetçi, bürokrat, işçi, memurlarımızın da böylesi zor günde depremzedelerin yanında olacaklarına can-ı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.