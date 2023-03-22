Maden de aday adayı oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Üyelerinden Av. Fatih Maden görevinden istifa etti. Maden AK Parti'den milletvekili aday adayı olacak.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunda istifa eden 2 üyenin yerine yeni isimler seçildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyelerinden Alaaddin Varol ile Fatih Maden'in istifaları nedeniyle yerlerine Tahkim Kurulu yedek üyeleri arasından Yavuz Pehlivan ile Serdar Karahan seçilmiştir." denildi.

