Mahmut Altınörs vefat etti

Çorum'da amatör futbolunun unutulmaz isimlerinden, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan emekli Ticaret Sicil Müdürü Mahmut Altunörs (71) hayatını kaybetti.

Gülşen Altunörs’ün eşi, Elif Akyol ve Ender Altunörs’ün babaları olan Mahmut Altunörs’ün cenazesi bugün saat 11.30’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulu Cami’ye getirilecek, burada öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 10:40