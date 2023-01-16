Makine üreticilerinden BAE'ye çıkarma

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Ticaret Bakanlığı UR-GE Projesi kapsamında gıda işleme makine ve ekipmanları üreten firmalar, Birleşik Arap Emirlikleri Yurtdışı Programını başarıyla tamamladı.

Proje kapsamında eğitim, danışmanlık ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren küme firmaları, ilk yurtdışı programını Birleşik Arap Emirlikleri’ne 10 firmadan toplam 14 kişilik heyetle gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri yurtdışı programı kapsamında ülkenin sektördeki iki büyük grup firması ziyaret edilerek, yerinde ihtiyaçlar tespit edildi. Programda, Dubai Ticaret Ataşeliği ziyareti gerçekleştirilerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik yetkililerden bilgiler alındı. Ayrıca, bölgenin en büyük serbest bölgesi olan DP World Jebel Ali Serbest Bölgesinde görüşmeler gerçekleştirildi. Makine sektörü için Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik bir pazar olduğu tespiti yapıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, “Çorum gıda işleme makine sektörünün uluslararası rekabet gücünü arttırmasına yönelik Birleşik Arap Emirlikleri yurtdışı pazarlama programı sektör için belirlenen uluslararası hedef pazarlar neticesinde ortaya çıktı. Proje kapsamında yapılan ihtiyaç analizi sonucunda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin son üç sene içerisinde 8437 GTİP kodunda yaklaşık 37 milyon dolar tutarında ithalat yaptığı, buna karşılık ülkemizden bu ülkeye yapılan ihracat tutarının ise yaklaşık olarak 4,5 milyon dolar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri, sektör için potansiyel pazar konumumdadır.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)