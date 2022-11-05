'Maksadı aşan provokatif ifadeler'

AK Parti İskilip İl Genel Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, İl Özel İdaresi bütçesinde yer alan Valilik konağı giderleri ile ilgili bazı sitelerde yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Yağlı, “Valilik konağı giderleri, Cumhurbaşkanlığı sarayı ile yarışıyor” cümlelerini sorumsuzca ve maksadını aşan, vatandaşı devlete karşı tahrik edici provokatif ifadeler olarak değerlendirdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Fehmi Yağlı, haberlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine “Cumhurbaşkanlığı Sarayı” benzetmesi yapanların devleti ve devleti temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı rencide edici ve halk nezdinde itibarsızlaştırma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Devletin tüzel kişiliğine ait olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine “saray” diyenler maksatlı ve kasıtlı olarak Cumhurbaşkanımızı, muhalif vatandaşlar nezdinde itibarsızlaştırma çabası ve gayreti taşımaktadır. Devletimizin yürütmenin beyni olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında bilimden teknolojiye, ekonomiden yargıya, sağlıktan güvenliğe, beslenmeden toplumsal taleblere, askeriyeden sosyal politikalara her alanda ikbal ve istikbalimize yönelik plan ve projeler üretilen, konuşulan, istişare edilen ortamı sağlayacak şekilde inşa edildiği ortada iken ana muhalefet zihniyeti ve takipcilerinin ısrarla, sanki keyf ve sefa sürme yeri imiş gibi ima ederek “saray” ifadesini kullanmaları maksatlarını aşan ifadeler olmaktadır. Yakışıksız bulunmaktadır” dedi.

“Sarayla Yarışıyor” ifadesinin kullanılmasının hem esas hem de usül bakımından ahlaki ve etik kurallarına aykırı olduğunu ifade eden Yağlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Maksadını aşan ifadelerle haberleştirilen Valilik Konağı giderleri devletin memurları tarafından yıl içerisinde ki rutin harcama rakamları dikkate alınarak her yıl bütçe üzerinde gösterilmesinden ibarettir. Geçmiş yıllara nazaran bu yıl ki enflasyon artışı sebebiyle rakamlar yükselmiştir. Konu üzerinde halkı tahrik edici cümleler kurularak kamuoyuna sunulması kabul edilemez bir husus olmuştur. Kaldıki İlimizde yürütmenin başı olan Sayın Valimiz devletin harcamaları konusunda son derece hassas olan bir kişiliğe sahip olarak görevini hakkıyla yürütmekte olan devlet görevlisidir.

Devletin kurumlarına ve yöneticilerine yönelik sorumsuzca, hoyratca maksadını aşan vatandaşı tahrik edici provokatif sözlerden kaçınmak bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatır Çorum kamuoyumuza saygıyla arz ederim.” (Haber Merkezi)