'Mecburiyet bilince dönüştü'

FATİH BATTAR

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem on binlerce can kaybının yanında büyük ölçüde maddi hasara da yol açtı. Depremi etkileyen birçok ilde konut ve işyerleri çok ağır hasarlar alırken tamamen yıkılan binaların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Çorum’da görüşünü aldığımız sigorta firmalarının sahipleri depremden sonra kentte sigorta poliçelerinde ciddi artış olduğunu belirterek, bir kez daha sigortalı olmanın önemine dikkat çektiler.

Türkiye genelinde toplam 20 milyon konuttan yüzde 54,7’si Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip. Depremin merkezindeki 10 ilde ise bu oran ortalama yüzde 49 düzeyinde.

Biz de Hakimiyet Gazetesi olarak yaşanan felaket sonrası Çorum’da sigorta poliçelerinde artış olup olmadığını araştırdık.

Görüşlerini aldığımız sigorta firması sahipleri sigorta poliçelerinde ciddi oranda artış olduğunu ifade ederek, vatandaşları hem deprem hem de konut sigortalarını bir an önce yaptırmaları konusunda uyardılar.

SEZAİ KÜLCÜ: GÜNLÜK 20-30 VATANDAŞ SİGORTA YAPTIRIYOR

Çağ Sigorta sahibi Sezai Külcü, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların hem Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), hem de konut sigortalarını bir an önce yaptırması gerektiğini söyledi.

6 Şubat depreminden sonra deprem sigortalarında bir yoğunluk yaşandığını aktaran Külcü, “Depremden sonra sigorta poliçelerinde artış yaşandı. Günde 20 ile 30 kişi sigorta yaptırmak için bize geliyor.” dedi

‘DASK AYRI, DEPREM SİGORTASI AYRI’

DASK ile deprem sigortasının birbirinden farklı olduğunu belirten Külcü; “Türkiye, özellikle konut güvenliği konusunda dikkatli adımların atılmasını gerektiren bir deprem coğrafyasıdır. Ne yazık ki birçok kez yıkıcı etkiye sahip olmuş depremlerin yaşandığı ülkemizde can güvenliğiniz kadar mal güvenliğiniz de büyük önem taşıyor. Özellikle 1999’da yaşanan depremlerden sonra devlet, konut güvenliği konusunda daha sıkı önlemler alınması için hem zorunlu hem de opsiyonel türde birçok alternatif üretmiştir. Konut ve mal güvenliği konusunda en yaygın güvenceler arasında sigorta poliçeleri gelir. Sigorta, korumak istediğiniz varlıklarınızın muhtemel riskler neticesinde yaşanabilecek zararlara karşı güvence altına alınmasını sağlar. Bu güvence de zararınızı telafi eder. Konut güvenliği söz konusu olduğunda iki farklı sigorta türü öne çıkar. Konut sigortası ve DASK. Bu iki sigorta türü genellikle ya aynı şey zannedilir ya da birbirleriyle karıştırılır. Temel amaç bağlamında konut güvenliğini sağlayan ve çeşitli felaketlere karşı sizi güvence altına alan bu iki önemli sigorta türü arasında benzerlik taşıyan birçok özellik vardır ancak ikisi birbirinden belli noktalarda ayrılır ve farklı türde poliçelerdir. Konut sahiplerinin güvencelerini temin eden bir diğer sigorta poliçe türü olarak öne çıkan konut sigortası, evinizde meydana gelebilecek olan birçok felakete karşı güvence sunar. Konut sigortası nedir sorusuna cevap olarak bireysel tercihiniz doğrultusunda şekillendirebileceğiniz bir poliçe türü olduğunu ve dilerseniz evinizle birlikte evinizdeki bütün eşyaları sigorta altına alabileceğiniz seçenekler sunduğunu belirtmek mümkündür. Evinizi doğal afetlere, yangınlara, hırsızlık durumlarına ya da su baskını gibi hesapta olmayan risklere karşı geniş kapsamlı bir şekilde güvence altına alan konut sigortası zorunlu mu diye merak ediyorsanız, DASK gibi zorunlu bir sigorta türü değildir ancak faydalı özellikleri sayesinde birçok konut sahibinin tercih ettiği bir poliçe türüdür. Konut sahiplerinin karşılaşma ihtimali bulunan her türlü riske karşı maddi hasarını minimum düzeye indirmeyi amaçlayan konut sigortası, özel sigorta şirketleri tarafından sağlanan bir poliçedir. Her sigorta şirketi, farklı paketler halinde konut sigortası avantajları sunarak müşterilerinin tercihleri doğrultusunda daha hedefe yönelik bir sigorta hizmeti sağlar. Sigorta şirketleri, konut sigortası paketlerinde içeriğe ve ek teminatlara göre farklı limitler belirler. Mesela yaşadığınız binayı bütün olarak sigorta ettirmeyi tercih edebileceğiniz gibi seçeceğiniz ek teminatlar sayesinde binanın tesisatını ya da evinizdeki eşyaları sigorta kapsamına dahil edebilirsiniz. Ayrıca konut sigortası kapsamında hasar gören evin sahibinin yaşadığı kira geliri kaybı ya da halihazırda evde yaşayan kiracıların yol açtığı zararlar da karşılanır. Bununla beraber ev sahiplerinden bağımsız olarak kiracılar da oturdukları ev için konut sigortası hizmetinden yararlanabilirler. Konut sigortası genel şartları ve ek teminatlarına göre değişkenlik gösteren özellikleriyle beraber evinizi istediğiniz şekilde güvence altına almanızı sağladığı için DASK’tan farklı olarak yalnızca depreme bağlı olarak değil, farklı risklere karşı da sizi güvence altına almayı amaçlayan bir sigorta çeşididir.” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞIMIZ HEM DASK HEM DE DEPREM SİGORTASI YAPTIRSIN’

Deprem sigortası yaptırmak isteyen vatandaşların hem DASK hem de normal deprem sigortası yaptırmasının önemli olduğunu aktaran Külcü; “Vatandaşlarımız hem DASK, Zorunlu Deprem Sigortasını hem de normal deprem sigortasını yaptırması gerekiyor. DASK sigortası vatandaşın evinin gerçek fiyatını karşılamıyor. DASK, metrekareye 3 bin lira ödeme yaparken, normal deprem sigortası yaptıran vatandaşlarımıza biz 5 bin 500 lira ödeme yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Malatya’da 100 metrekare bir bina için DASK 300 bin lira ödeme yapılmış. Normalde bu evin inşaat maliyeti 1 milyon lira. İnşaat maliyeti düşük gösterildiği için bu tür eksiklikler ortaya çıkıyor. O yüzden vatandaşlarımızın hem DASK hem de deprem sigortası yaptırması çok önemli.” diye konuştu.

SEVİM ŞAHİN: SİGORTA YAPTIRMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Sevim Sigorta sahibi Sevim Şahin de 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Çorum’da vatandaşların deprem sigortalarını yaptırmak için sıraya girdiğini söyledi.

‘ÖNCEDEN MECBURİYETTEN YAPTIRIYORLARDI, ŞİMDİ BİLİNÇLİ OLARAK YAPTIRIYORLAR’

Şahin; “Genelde vatandaşlarımız zorunlu olduğu durumdalar elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ile tapuda satış işlemlerinde düşük metrekarelerle yaptırmış oldukları evlerinin sigortasını yaşamış olduğumuz afetten sonra değerinde yaptırmaya başladı. Depremden sonra vatandaşlarımız artık bilinçli olarak deprem sigortalarını yaptırıyor.” şeklinde konuştu.

AHMET DAMAR: 10 GÜNDE 80 KİŞİ SİGORTA YAPTIRDI

Klas Sigorta sahibi Ahmet Damar ise depremden sonraki 10 günlük süreçte 80’e yakın vatandaşın sigorta yaptırdığına değinerek, şunları söyledi: “Elektrik, su, doğalgaz açtırılırken ev kaç metrekare ise o metrekareden sigorta yapılması lazım. 150 m2 ise vatandaş en tabandan sigorta yaptırıyor. Vatandaş işinin halledilmesine bakıyor. Bizim içinse onların beyanı geçerli.

‘ABONELİK VERİLİRKEN DENETİM YAPILMALI’

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden sonra yani bu 10 günlük süreç içerisinde 80 kişi deprem sigortası yaptırdı. 1 yılda yaptığım işi 10 günde yaptım. Eskisi gibi tabandan da değil, normal metrekareden yaptık. İnsanlar genellikle DASK yaptırıyordu, konut sigortası yaptırmıyordu. Şu an konut sigortası da yaptırıyorlar.

Belediye su aboneliğini verirken bunun denetimini de yapmalı. ‘DASK var mı, var’ deyip geçiştirmemeli. Ev kaç metrekare ise o kadarına sigorta yapılması lazım. Maalesef her işimiz göstermelik.”

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023, 19:46