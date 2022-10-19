Mecitözü İlçe Başkanı Umut Doğan oldu

Gelecek Partisi’nde Mecitözü İlçe Başkanlığına Umut Doğan getirildi.

Mecitözü İlçe Başkanlığına atanan Umut Doğan’ı ilk kutlayanlar arasında ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Kurucular Kurulu üyesi ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu oldu.

Mecitözü İlçe Başkanı Umut Doğan’a yeni görevinde başarılar dileyen Davutoğlu ve Bekiroğlu, Doğan’ın partilerini en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi.

Umut Doğan’a atama kararı yazısını İl Başkanı Barış Coşgunsu teslim ederken, parti rozetini ise Teşkilat Başkanı Selim Temurci taktı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 18:01