FATİH BATTAR

Çorum'da onlarca kişiye mezar olan Çorum-Mecitözü yolu 1 can daha aldı.

En son 2 Kasım'da hamile bir kadın ve 6 yaşındaki kızına mezar olan yolda bugün, takla atan 69 yaşındaki otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Mecitözü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 HA 212 plakalı otomobil, takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin içindeki 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.