Mecitözülüler dayanışma gecesinde buluştu

M.BURAK YALÇIN

Mecitözü Dernekleri Federasyonu(MECFED) “Mecitözülüler Birlik ve Beraberlik Gecesi” düzenledi. Geceye Mecitözülülerin katılımı yoğun oldu.

Önceki akşam Güleryüz Restoran’da gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, MECFED Başkanı Kemal Tepe, bazı köy muhtarları ve Mecitözülüler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan MECFED Başkanı Kemal Tepe, ilçe halkının kaynaşması, dostlukların pekiştirilmesi ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi amacıyla düzenledikleri geceye katılanlara teşekkür etti.

Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış da geceyi düzenleyen federasyon yöneticilerine teşekkür ederek, “Mecitözü, her düşünceden, her fikirden vatandaşımızın dostça, kardeşçe, birlikte yaşadığı bir coğrafya. Bu birlik ve beraberliğe gittiğim her yerde şahit oluyorum. 1.5 yıldır da bu ilçeye hizmet etmekten onur duyuyorum” dedi.

Mecitözü Belediye Başkanı ile Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz’ın da selamlama konuşmasının ardından konserlere geçildi.

Yerel sanatçılardan Ankaralı Zehra Akkaya, Beste Gül, Çorumlu Namık, Rıza Taş sahne aldığı programda Bülent Özkömürcü de şiirleriyle geceye renk kattı.

Gecenin sonunda ise programa katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.