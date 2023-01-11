‘Mecliste, şehrin hayrına olan maddelere ‘evet’ olmayanlara ‘hayır’ dedik’

FATİH AKBAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Er, Çorum Belediye Meclisi’nde şehrin hayrına olan maddelere evet hayrına olmadığını düşündükleri maddelere ise hayır dediklerini belirtti.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP İl Başkanı Ümit Er, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensupları ile buluşmasında kullandığı “Projelerimizi CHP’ye rağmen yapıyoruz” şeklindeki ifadelerine tepki göstererek, “Bundan sonra CHP Meclis Grubu olarak bir karar aldık. Meclis toplantılarından sonra mecliste nelere ‘evet’ dedik nelere ‘hayır’ dedik bunları doğrudan kamuoyunun bilgisine sunacağız” dedi.

Sonrasında ise Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu.

2022 yılı Aralık ayı Belediye Meclisi toplantısında 2023 yılı bütçesi üzerine CHP’li meclis üyeleri Nazik Bulut ve Rüştü Çağlar’ın yaptıkları konuşmalarda yeni yılın bütçesini eleştirerek, Çorum Belediyesi’nin Türkiye’nin içinden geçtiği zor şartlarda birtakım yatırımları yapmasının zor olduğunu ve bu paraların bu bütçeden uçup gideceğini bunun yerine belediyenin asli görevlerini yapması gerektiğini dile getirdiklerini belirten CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, belediyenin 2022 ve 2023 yılı bütçelerini eleştirdi.

‘2023 YILI BÜTÇESİ ŞİŞİRİLMİŞ BİR BÜTÇEDİR’

2023 yılı bütçesinin şişirilmiş bir bütçe olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu bütçenin gerçekliği aslı astarı olmayacak. Arsa satışı ile bütçe yaparız demişler. Çorum Belediyesi adeta Çorum’un en büyük emlakçısı konumuna geldi. 2023 yılında gelir gider dengesi borçlanma ile sağlandı. Daha yıl biter bitmez yılın ilk toplantısında idare, borçlanma yetkisi istedi. Bir borçlanma yetkisi istiyorsanız, alacağınız bu kaynağı nerelerde hangi yatırımlarda niçin kullanacağınızı meclise sunmak zorundasınız. Bunlardan bir tanesi izah edilmeksizin meclisten borçlanma yetkisi isteniyor”dedi.

YILMAZ’DAN, YERALTI OTOPARKI VE BEDESTEN PROJESİ ELEŞTİRİSİ

Başkan Aşgın’ın göreve geldiği günden itibaren attığı tek temelin yeraltı otoparkı ve bedesten projesi temeli olduğunu ifade eden Yılmaz, “Tadilat konusunda çok iyiler. Parkları revize ediyorlar. Tadilatta iyiler ama temelde problemleri var. Şimdiye kadar bir tane temel attılar. Bu proje öncesinde mecliste yaptığımız konuşmalarda ‘bu bütçelerle ikinci bir belediye hizmet binası vakası olur’ dedik. Onlarda ‘biz bütçeyi de yaparız yatırımı da yaparız’ dediler. Geldiğimiz noktada inşaatın müteahhidi artan maliyetler karşısında inşaatı yürütemeyeceğini belirttiği için sözleşmesi fesih edildi.

Müteahhidin Çorum esnafına yaklaşık 15 milyon liralık bir zararı oldu. Demir işçileri ücretlerini alamamışlar. Oraya tedarikçilik yapan esnaf mağdur durumda. Şimdi de 12 milyon liraya koruma ihalesi yaptılar. Bundan sonra inşaatın tamamlanması için bir ihaleye daha çıkmak zorundalar. Bunun da yaklaşık 40-50 milyon bedeli olacak. Bu proje bittiğinde Çorum halkına maliyeti ne olacak? Müteahhide iş hızlı yürüsün diye gününden önce fazladan ödeme yapılmış mıdır? Yapıldıysa tutarı ne kadardır? Bu koruma ihalesi o ödemenin karşılığında mı yapılmıştır?” ifadelerini kullandı.

‘KOÇHİSAR BARAJI İSALE HATTI PROJESİ ÇOK KIYMETLİ BİR PROJEDİR’

Çorum’un 50 yılı süreyle içme suyu sorununu çözen Koçhisar Barajı İsale Hattı projesinin 30 yıl önce başladığını kaydeden Yılmaz, “Ama Allah bitirmeyi şimdiki yönetime nasip etti. Şimdi burayı kim yaptı? DSİ yaptı. DSİ’de bu yatırımın bedelini ileriki yıllarda belediyenin genel bütçeden alacağı paydan kademe kademe kesecek. Bu proje çok kıymetli bir projedir ve şehrin içme suyu bakımından 50 yılını kurtarmıştır. Ancak proje bakımından sayın başkanla uzaktan yakından alakası olmayan doğrudan devletin bir yatırımıdır. Sadece burada Çorum Belediyesi protokol imzalamak suretiyle üstlenmiştir” diye belirtti.

Yılmaz, konuşmasında Çorumlu Obası ve Nazım İmar Planı’nın yapılmamasına yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

Yılmaz, CHP olarak bugüne kadar Çorum Belediyesi’nin yararına olacak konularda teşekkür etmekten de hiç gocunmadıklarını belirterek sözlerini tamamladı.