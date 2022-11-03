Meclis’te ‘yatırımlar israf’ tartışması

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi önceki gün yapılan Meclis toplantısında kabul edildi.

Kasım ayının ilk Belediye Meclisi toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Çorum Belediyesi’nin 2023 yılı ve izleyen iki yılın analitik bütçesi önceki gün yapılan Meclis toplantısında oylanarak kabul edildi.

Oylama öncesinde bütçe üzerine yapılan konuşmalar ‘israf’ tartışmasına sahne oldu.

CHP adına söz alan meclis üyeleri Belediye’nin hayata geçirdiği Çorumina ve Çorumlu Obası gibi projeleri israf olarak değerlendirirken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ile İsmail Yağbat ise CHP’li üyelerin yatırımları israf olarak görmelerine bir anlam veremediklerini belirttiler.

BÜTÇEYİ HAZIRLAYAN EKİBE TEŞEKKÜR

Belediye’nin 2023 yılı analitik bütçesi hakkında konuşmak üzere partisi adına söz alan CHP’li üye Nazik Bulut, 2023 yılı bütçesinin hazırlanmasında büyük emekleri olan başta Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin ve ekibine, belediye birim müdürlerine ve başkan yardımcılarına teşekkür ederek sözlerine başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin önce pandemi süreci arkasından gelen derin ekonomik kriz nedeniyle çok zor günlerden geçtiğini belirten Nazik Bulut, “Bu kriz sebebiyle şehrimizin ihtiyaçlarındaki öncelik sırası değişmiştir. Daha içinde bulunduğumuz 2022 yılının sonunu bile göremez haldeyken fiyat istikrarının olmadığı ve tedarik sorunlarının başladığı bir ortamda devlet kurumları, yerel yönetimler, ihale yapmalarına rağmen iş yaptıracak şirket bulamaz hale gelmişlerdir. Her geçen gün derinleşen ekonomik krizle beraber dezavantajlı gruplar içinde yer alan çocuklar, yaşlılar, dar gelirli aileler, iş yapamayan esnaflar daha çok gün yüzüne çıkmışlardır. Vatandaşın önceliği geçim sıkıntısıdır. Bütün bu olumsuzluklar, esnafımızı, vatandaşımızı kamuya olan borçlarını ödememeye zorlamaktadır. Bu durum doğrudan öz gelirlerimiz olan vergi gelirlerindeki tahsilat oranını giderek azaltmaktadır. Böyle bir ortamda Çorum Belediyesi olarak 2023 yılı bütçemizi 2022 yılının ek bütçesinden önceki bütçeye oranlarsak % 152 artırarak 2,023 000 000,00 TL’ye çıkarılmıştır. 2023 yılı bütçemizin yapılan ek bütçeyle beraber toplam 2022 yılı bütçesine oranı % 60’dır. Çorum’un nüfusu mu arttı? Hayır. Öz gelirlerimiz mi arttı? Hayır. Turizm gelirlerimiz mi arttı? Hayır. Tek artan bir şey var durmaksızın büyüyen, enflasyon. Bu yüzden 2023 yılı bütçesi bir hiper enflasyon bütçesidir. Bu bütçe reel ortamdan uzak bazı harcama kalemlerinin şişirildiği israf bütçesidir. Bu bütçe halkımıza ait kaynakların heba edildiği arsa satma bütçesidir. Bu dönem bu konuda encümene çok iş düşecek. Belki de evlerinize dahi gidemeyeceksiniz arsa ihaleleri yüzünden. Şimdiden kolay gelsin hepinize. Bu bütçe bazı ödeneklerin artırılmasıyla yapılan bir seçim bütçesidir” dedi.

‘NAZIM İMAR PLANI HAZIRLANMALI’

Konuşmasında Nazım İmar Planına da değinen Bulut, “Geçtiğimiz son 20 yıla bakıldığında Çorum’u hep iktidar belediyesi yönetmiştir. 20 yıl bir şehri planlamak için oldukça ciddi ve uzun bir süreçtir. Şehrimizi yönetenler Çorum’un geleceğini planlamadan öyle bir uzak noktada olmalılar ki hala bu şehre ait bir Nazım İmar Planı yok. Yerel yönetimler kentin en az 50 yıllık, 100 yıllık gelişim planlarını yaparak, halkımızın, müteahhitlerin ileride karşılaşabilecekleri sorunları çözecek yol ve yöntemler üretmelidirler. Çorum’un bir şehir kimliği, bir imar planı henüz oluşturulamamıştır. Göreve geldiğimizden bu güne kadar yamalı bohça gibi gerekli gereksiz imar konularını meclisce çözmeye çalışıyoruz. Bu ilde şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, peyzaj mimarları, arkeologlar, restorasyon uzmanları, sanat tarihçileri, bir arada istişare ve uyum içinde neden çalışamıyorlar. Neden ortak bir eser ortaya koyamıyorlar. Sayın Başkanın 5 yıllık stratejik plana koymuş olduğu Nazım İmar Planı 2021 yılının Aralık ayında İller Bankası üzerinden ihale edilmiş olup bir Ankara firmasında kalmış ve daha sonra yapılan bu ihale aşırı düşük olması sebebiyle 2022 Ocak ayında meclis tarafından iptal edilmiştir” şeklinde belirtti.

‘HİZMET VE YATIRIMLAR AZALTILMALI’

Bulut, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“CHP meclis grubu olarak Belediye yönetimine önerimiz; 2023 yılında yapacağınız hizmet ve yatırımlar için her bir kaleme ayırdığınız ödeneklere harcadığınız zaman kadar, bu giderleri nasıl azaltırız, nasıl tasarruf sağlarız, acil ve önceliği olmayan hangi yatırımdan vazgeçeriz, yapılan hizmeti aksatmadan asgari düzeyde bu işi kaç personelle yaparız ve en az kaynakla maksimum düzeyde nasıl bir memnuniyet sağlarız üzerine de kafa yormalısınız. 2021 yılı denetim raporunu hazırlarken komisyon üyeleri olarak gördüğümüz lüzum üzerine bir enerji yönetim ve denetim birimi oluşturulması kanaatine varmış ve yönetime bu konuda öneride bulunmuştuk. Umarım dikkate alınır.”

‘PERFORMANS PROGRAMINDA YAZILANLARDAN HANGİLERİ İSRAF?’

CHP grubu adına bütçe üzerine değerlendirmelerde bulunan Nazik Bulut’un eleştirilerine cevap veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise hedeflerinin performans programında yüzde 92 başarıya ulaşmak olduğunu belirtti.

İsrafa karşı hassas olduklarını ve işlerini aşkla yaptıklarını ifade eden Çöplü, “Performans programında yazılanlardan hangileri israftır. CHP gurubu bunları açıklamalıdır. Bu mantığı anlamıyorum. 2 milyar 23 milyon liralık bütçe sıkıntı olmadan yönetilecektir” dedi.

‘ÇORUMİNİA VE ÇORUMLU OBASI PROJELERİ İSRAFTIR’

CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz ise 2023 yılı bütçesini eleştirerek Çoruminia ve Çorumlu Obası gibi projelerin ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde israf olduğunu söyledi.

CHP’YE ‘TAVŞANA KAÇ, TAZIYA TUT’ SİYASETİ ELEŞTİRİSİ

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise konuşmasına CHP’nin klasik ‘tavşana kaç, tazıya tut’ siyasetinin devam ettiğini belirterek başladı.

CHP’nin 2023 yılı bütçesinin ‘israf bütçesi’ olarak değerlendirmesini klasik ‘tavşana kaç, tazıya tut’ siyaseti olarak niteleyen Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Belediye personelimizin hayat şartlarını olabildiğince iyiye taşıyabilmek için yapılmış kalemlerden oluşturulmuş bütçeyi eleştiriyorsunuz. Bütçedeki ağırlıklı kalemi personel giderleri oluşturuyor. Engellilere ya da diğer yaptığımız sosyal yardımlar mı israf? Pandemi döneminde hangi dar gelirliye sırtımızı döndük. Hep beraber meclisten karar aldık ve gücümüzce yardımları yaptık. Kiraları olabildiğince düşürdük. Biz Çorum’da herkesin belediyesiyiz. 3,5 yıldır biz bu emanete tüm meclisle beraber sahip çıkıyoruz. Nazım İmar Planını yapmak istedik. Nazım İmar Planı yapılacaksa bu meclis yapacak dedik ve bu irademizi ortaya koyduk. Bu yetkiyi İller Bankası’na vermiştik. İleri de büyük sorunlara yol açabilecek bir Nazım İmar Planı ortaya çıkma ihtimali nedeniyle bu yetkiyi iptal ettik. Belediye Başkanımızın önderliğinde bu meclis yine Nazım İmar Planını yapacaktır” ifadelerini kullandı.

‘YATIRIM YAPMAK CESARET İSTER’

Belediyenin yatırım bütçesinin olmasının cesaret işi olduğunu vurgulayan Yağbat, “Bu cesareti nereden alıyoruz? Bu cesareti 3,5 yıllık tecrübemizden, samimiyetimizden alıyoruz. Bu ortamda birçok belediye buna girmiyor. Kaldı ki başka görüşlerinden olanlar bizim eser yapma zihniyetimizi anlayamazlar. Eser yapma, yatırım yapma cesaretimizi anlayamazlar. Biz ‘temel atamama siyaseti yapmıyoruz.’ Bu millete hizmet etme siyaseti yapıyoruz. Bu bütçenin gerçekleşeceği cesaretimizi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize rol model olan ‘1994 belediyecilik ruhundan’ alıyoruz. 3 yıldır her eleştirdiğiniz bütçenin altından da alnımızın akıyla çıktık. Ufukları ve siyaset anlayışları yontma taş siyaseti ile sınırlı olanlar bizim bu memlekete hizmet etme sevdamızı kesinlikle anlayamazlar” dedi.

CHP’Lİ ÜYELERE ÇORUM OBASI TEKLİFİ

CHP’li üyelerin Çoruminia ve Çorum Obası yatırımlarını israf olarak değerlendirmelerine tepki gösteren Başkan Yardımcısı Yağbat, “Çoruminia’yı binlerce insan gezdi. Orada ki dükkanda Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerimizin yapmış olduğu ürünleri Türkiye’nin her yerinden gelen ziyaretçiler aldılar. Bunun dışında şimdiye kadar 20 binin üzerinden insan gezdi orayı. Bu yeterli mi? Hayır değil. Daha iyisini yapacağız. Bu israf mı? Şehrimizin turizmi, geleceği ve dezavantajlı gurupları için bunu yapmaya devam edeceğiz. Çorumlu Obası tüm Türkiye’de müstesna bir projedir. CHP Meclis grubunu geleneksel el sanatlarını orada deneyimlemeye çalışıyorum. Burası inşa edileli bir sene oldu ve sadece Çorum’dan 28 bin öğrenci geldi. Belediye yönetimi olarak 2023 yılının 2 milyar 23 milyon liralık bütçesini Allah’ın izniyle gerçekleştireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

‘BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAYI YATIRIMLARA AYIRDIK’

Bütçe oylamalarının ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iki gün boyunca özveriyle çalışan AK Partili, CHP’li ve MHP’li meclis üyelerine teşekkür etti.

Bütçede en büyük payın yatırımlara ayrıldığını ve bu durumun CHP’li meclis üyeleri tarafından eleştirildiğinin altını çizen Başkan Aşgın, 2019’da ve o günden bugüne yaptığımız tüm bütçelerde “Niçin bu bütçe yatırım bütçesi değil?” diye eleştirenlerin bugün ise “Çok fazla yatırım yapıyorsunuz, az yatırım yapın” noktasına geldiklerini belirterek, “Bu durum meclisimizin gururudur. Bu, Belediyemizin ve bu makamın gururudur. Bu gururu hep birlikte paylaşmanın onurunu ve şerefini yaşıyoruz” şeklinde belirtti.

‘ÇORUM’A ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Bundan sonra da Çorum’a önemli yatırımlar kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimiz için daha fazlasını yapacağız. Bu konuda azim, kararlılık ve irademiz nettir”dedi.

Tarihi Çöplü Arastası’nın restorasyonu için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile imzaladıkları protokol hakkında da bilgiler veren Başkan Aşgın, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Tarihi Çöplü Arastası’nın restorasyonu ile ilgili bir talebimiz olmuştu. Bugünkü imzaladığımız protokol ile 5 milyon TL, Kültür Turizm Bakanlığımızdan geldi. Bu anlamdaki gayretlerimiz artarak devam edecek. Şehrimize gerek öz kaynaklarımızla gerek devletimizden bize gelen kaynaklarımızla gerekse de girişimlerimizle, halkımızın dualarıyla çok daha büyük hizmetler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aşgın, “2023 bütçemizin şehrimize hayırlar getirmesini, hayırlı ve dualı işlere vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bütçemiz hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.