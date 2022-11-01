Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü 6 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31 Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacağı belirtildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, 14:47