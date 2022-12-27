Mehmet Gafar toprağa verildi

M.BURAK YALÇIN

58 yaşında hayatını kaybeden Laçin Belediyesi personeli Mehmet Gafar son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Kırkdilim’de meydana gelen kazada yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpışması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Gafar’ın cenazesi toprağa verildi.

Laçin’de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022, 16:36